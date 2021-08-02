Koronavirüste son 24 saatin vefat sayısı 100'e dayandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının açıklandığı tabloyu paylaştı. Rakamlara bakılırsa, korktuğumuz başımızda geliyor...

Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadesini kullandı.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,18, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42 bin 22'si üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı.