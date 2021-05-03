Köy merası maden şirketine verildi!

Balıkesir İl Mera Komisyonu tam kapanmada "acele" toplanarak tam 100 bin metrekarelik mera alanını bir maden şirketine verdi.

Balıkesir İl Mera Komisyonu, 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde acele toplanarak 100 bin metrekarelik mera alanını maden şirketine verdi. Karaayıt ve Bulutçeşme köylerinde bulunan mera alanının demir zenginleştirme tesisine atık deposu yapılması için tahsis edildi.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre 9 Nisan’da toplanan İl Mera Komisyonu, şirketin atık deposu olarak kullanmak istediği alanın “Mahallelerin hayvan varlığı bakımında mera varlıklarının yetersiz olduğu anlaşıldığından” köylülerin kullanımında kalmasına karar vermişti. Şirketin, 26 Nisan’da Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı itiraz üzerine, İl Mera Komisyonu tam kapanmanın başladığı ilk gün olan 29 Nisan’da toplanarak, 9 Nisan’da verdiği kararı, 21 gün sonra yok saydı ve Bilfer’in mera tahsis talebini kabul etti.

Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, mera alanının gasp edildiğini belirterek, “Köylünün keçisini, koyununu otlattığı mera atık deposu olarak kullanacak. Hem de, ‘Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz’ diyen, 4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesine rağmen. Ayvalık Tabiat Platformu olarak süreci takip etmeye, yaşam alanımızı savunmaya, doğanın talanına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Karaayıt köylüsü yalnız değildir.”

Birgün