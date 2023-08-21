Köydeki yangında sabotaj şüphesi
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde 3 farklı noktada çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Jandarma, sabotaj ihtimalini araştırıyor.
Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde saat 16.00 sıralarında M.A.'ya ait samanlık ile köydeki 2 farklı otlukta aynı anda yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. 3 farklı noktada başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. 1 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, köy mezarlığı da zarar gördü. Jandarma, sabotaj şüphesine karşı inceleme başlattı.
DHA
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