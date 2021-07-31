  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KPSS maratonu başlıyor

KPSS maratonu başlıyor

KPSS maratonu başlıyor

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı yarın yapılacak. Sınav iki oturumdan oluşacak, adaylar toplam 200 sorudan sorumlu olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde yarın gerçekleştirilecek.

120 SORU, 130 DAKİKA

Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek.

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri Sınavında ise çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

 

Etiketler KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı KPSS A Grubu sınavı Öğretmenlik Sınavı kpss kpss sınavı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hilal Altınbilek mankenliğe ilk adımını attı
Yeni SEAT Ibiza iddialı fiyatıyla Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...
BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ebru Şahin güzellik sırrını açıkladı
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler
İzmir'e meteor mu düştü ? Bu görüntüler Türkiye'yi uyutmadı!
Ankara'da da orman yangını çıktı
Sıcaklardan bunalanlara kötü haber! Asıl sıcaklar şimdi başlıyor!
''O gece düğündeydim'' diyen THK Başkanı kendisini böyle savundu
Lionel Messi, aşk tatilinde objektiflere yakalandı