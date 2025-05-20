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Kredi kartından nakit avanslar ve kredi kullanımları yeniden gevşiyor...

Kredi kartından nakit avanslar ve kredi kullanımları yeniden gevşiyor...
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Türkiye'de her geçen gün artan geçim derdi, gelir adaletsizliği ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar ay sonunu getirmeye zorlanırken iktidarın kredi kartları ve tüketici finansmanında yeni düzenlemeler için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Kredi kartları ve tüketici finansmanı düzenlemeleri, son dönemde ekonomi yönetiminin gündeminde önemli yer tutuyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, BDDK'nın kredi kartlarına yönelik yeni çalışmalar yaptığını belirterek, bu süreçte bazı esneme adımlarının sinyalini verdi.

TGRT Haber'de konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, BDDK’nın 2024 yılında kredi kartlarında nakit avans limitlerini düşürdüğünü ve taksit sürelerini 12 aydan 3 aya indirdiğini hatırlattı. Bu sert önlemlerin temel amacının enflasyonla mücadele olduğunu ifade eden Eryılmaz, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu sıkı politikanın gevşetileceğine işaret etti. "BDDK'nın haber akışlarına baktığımızda artık esneme gündeme getiriyor" dedi.

"Enflasyon riski oluşturmadan, kademeli bir şekilde bu sertliğin kaldırılacağını görüyoruz" diyen Eryılmaz, taksit sürelerinin aşamalı olarak artırılabileceğini de belirtti. İlk aşamada 3 ay olan vadenin 6 aya yükseltilebileceğini söyledi.

Dar gelirli kesimin artık dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan Eryılmaz, "Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda" ifadesini kullandı. Ayrıca büyümedeki yavaşlama sinyalleri nedeniyle yapılacak esnemelerin enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını belirtti.

Yakın zamanda yeni adımların atılabileceğini söyleyen Eryılmaz, düzenlemelerin büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın 22 Mayıs'taki enflasyon raporunun ardından netleşeceğini aktardı. "Doğru bir uygulama" olarak değerlendirdiği bu adımların, özellikle dar gelirli kesime belirli düzeyde rahatlama sağlayacağını ifade etti ve "Bu enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturmaz" dedi.

Öte yandan faiz indirimi beklentilerinin Temmuz ayına sarkabileceğini belirten Eryılmaz, Merkez Bankası'nın bu konuda temkinli hareket edeceğini öngördü.

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Etiketler kredi kartı nakit avans kredi faiz
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