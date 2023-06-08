Kremlin: Boru hattı patlaması tahıl anlaşmasını olumsuz etkileyebilir

Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini söyledi.

Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının tahıl anlaşmasındaki Rusya'yla ilgili bölümün ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dolayısıyla bu saldırının anlaşmanın uzatılmasını son derece zorlaştıran yeni bir vaka olduğunu kaydetti.



Boru hattında nasıl bir tahribat meydana geldiğini ve Ukrayna tarafının boru hattına yönelik 'planlarını' bilmediklerini söyleyen Peskov, bundan dolayı saldırının tahıl anlaşmasının akıbeti üzerinde sadece olumsuz etki yaratabileceğini vurguladı.



'Putin, Kahovka HES'le ilgili durumu kontrolü altında tutuyor'

Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne yönelik saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in santraldeki felaketin ardından Herson Bölgesi'ndeki durumu kontrolü altında tuttuğunu belirtti.



Putin'in dün Herson Bölgesi'nde sular altında kalan yerleşimlerdeki sakinlere yardım edilmesi ve bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının organize edilmesi için Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdiğini anımsatan Peskov, bakanlığın bölgede yoğun çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Kremlin Sözcüsü, Rus acil durum ve kurtarma birimlerinin felaketin yaşandığı bölgede Ukrayna ordusunun sürdürdüğü saldırılar altında çalıştığına da dikkat çekti.



Bu arada Peskov, bir soru üzerine, Putin'in felaket bölgesini yakın zamanda ziyaret etmeyi planlamadığını kaydetti.