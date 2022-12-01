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Kumarhaneye çevrilen villaya şok baskın

Kumarhaneye çevrilen villaya şok baskın
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Gaziantep'te, kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen villaya yapılan baskında, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumarhane gibi hazırlanan villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonucu ihbarın doğru olduğunu belirleyen ekipler, savcılık kararıyla villaya operasyon düzenledi. Baskında 4 rulet ve poker masası, 1 rulet oyun makinesi kasnağı, 1 POS cihazı, 1 kayıt cihazı, 2 pul koyma aparatı, 500 oyun pulu, çok sayıda iskambil kağıdı ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Ekipler, villadaki 6 kişi ile iş yeri adına oyun oynayan 3 kadın krupiye olmak üzere 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sorguya alındı. Villada kumar oynarken yakalanan 7 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 581'er lira para cezası uygulandı.

DHA

Etiketler gaziantep villa kumarhane
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