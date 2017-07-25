Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça İslam alemi hem bayram için hem de bayram tatili için hazılıklarına başladı.

İslam dünyasının en önemli bayramlarından olan Kurban Bayramı özellikle çalışanlar için de "yaz tatili" demek.

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilmeye başlarken bu yıl Arefe günü 31 Ağustos Perşembe günü olacak.

1 Eylül Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı ise dört gün sürecek ve 4 Eylül Pazartesi güne sona erecek.

Bayramın haftasonuna denk gelmesi çalışanları "bayram izni olmayacak" diye düşündürürken şimdi gözler resmi açıklamada.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da Kurban Bayramı'na denk gelmesi çalışanları düşündürürken vatandaşın ve turizmcilerin beklentisi yarım gün olan arife tatilini tam güne çıkarılması.

Eğer arefe günü de tam gün tatil olarak ilan edilirse Kurban Bayramı tatili de 6 güne çıkacak.

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BAYRAM TATİLİ 10 GÜN OLUR MU ?

Eğer, hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

Bakan'dan Kurban fiyatlarına tedbir !

KURBANLIK FİYATLARI NE DURUMDA ?

Öte yandan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığını ve kırmızı et fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, bu yılki kurbanlık fiyatlarında ciddi artış beklemediklerini ve üreticinin elinde yeterli stok olduğunu söyledi.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında yükselen toptan kırmızı et fiyatlarının, temmuzdan itibaren kilogramda 3 ila 5 lira civarında düştüğünü belirterek, düşüşün eylül ayına kadar sürmesini beklediklerini, bu yüzden yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında önemli artış öngörmediklerini ifade etti.

Fiyatların düşmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et ithalatında gümrük vergisini düşürmesinin ve tüketimin azalmasının etkili olduğuna işaret eden Yücesan, bakanlığın kararının ardından ithal edilen yaklaşık 10 bin tonluk donuk karkas etin sanayiciyle buluştuğunu bildirdi.

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BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde "Uzun Vadeli Tahminler" başlığı altında aylık ve mevsimlik hava tahminleri de yayınlıyor.

Buna göre Kurban Bayramı'nın başlayacağı arefe günü yani 31 Ağustos Perşembe Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en doğusu hariç tüm Türkiye'ye güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

Meteoroloji'nin Ağustos 2017 için beklediği hava tahminleri aşağıdaki gibi:

Hava sıcaklığının; Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde; diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.



Yağışın; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.