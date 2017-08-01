Kurbanlık fiyatları belli oldu

Başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer’in yaptığı fiyat tespit komisyonunda , Belediye Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin Küçük, Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş ve Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Bozkurt katıldı.



Komisyonun aldığı karara göre kurbanlık hayvanların kilogram fiyatını sarıbaş, merinos, erkek keçi için 14,00 TL, mor koyun, kangal koyun ve Van beyaz koyun için 13,50 TL, büyükbaş hayvanlardan tosun 15,00 TL, düve 14,00 TL, kısır inek 12,00 TL olarak belirlendi.