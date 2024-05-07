Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçların VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.
TFF, Süper Lig’in 35. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
İşte VAR Kayıtları:
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