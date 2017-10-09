''Kurt Kapanı-9'' başladı ! Didik didik aranıyor...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 39 ilçede 82 ayrı noktada 2 bin polis ile “Kurt Kapanı-9” uygulaması gerçekleştirildi. Beşiktaş’taki uygulamada şüpheli araçları durduran ekipler, vatandaşları ve araçları didik didik ararken, polis helikopteri de havadan denetleme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 82 noktada 2 bin polis ile “Kurt Kapanı-9” uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI, POLİS HELİKOPTERİ DENETLEME YAPTI

Beşiktaş’taki uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçları didik didik arayan polis, vatandaşların da üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir suç unsuruna rastlanamadı. Öte yandan polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.

Uygulamanın noktalarda devam ettiği öğrenildi.