Kurtarılan Türk denizciler İstanbul'da

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Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskında kaçırılan ve dün serbest bırakılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. 15 Türk gemici İstanbul Havalimanı'nda kendilerini bekleyen yakınları ile kucaklaştı.
Denizcileri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
MOZART GEMİSİNE SALDIRI
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.
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