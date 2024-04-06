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Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, MHP ve AK Parti'nin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da CHP, MHP ve AK Parti arasındaki sıkı bir rekabetin yaşandığı seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde, CHP yıllar sonra 602 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.

CHP adayı Eyüp Kahveci'nin yüzde 29.69, MHP adayı Alim Işık'ın yüzde 29.26 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise yüzde 27.71 oy aldığı Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

 

 

Etiketler Kütahya seçim oy
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