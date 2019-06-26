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  3. 26 Haziran 2019 10:12

Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

milli savunma bakanlığı , kuzey ırak
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