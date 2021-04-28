LGS ve YKS ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Selçuk, liselerde ikinci dönemde tek sınav yapılacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.