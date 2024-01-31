Limon suyu görünümlü ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan düzenlemeyle limon suyu izlenimi veren ürünler artık piyasaya arz edilemeyecek. Aynı ürünler yıl sonundan itibaren de piyasada bulunamayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu ürünler aynı karar gereğince 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren piyasada bulunamayacak.