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Listede Türkiye de var! 90 ülke için seyahat kararı

Listede Türkiye de var! 90 ülke için seyahat kararı

ABD, aralarında Türkiye’nin de olduğu 90 ülkeyi koronavirüs nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesinden çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat uyarısı seviyesini dörtten üçe düşürdü.

NTV’nin haberine göre; aşısız ABD’lilerin, üçüncü seviyede bulunan ülkelere seyahat etmesi önerilmiyor.

Bu kategorideki ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsrail, Yunanistan, İtalya, İspanya, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de var.

Dördüncü seviye ise vaka sayısının yüksek olduğu ya da hızla yükseldiği ülkelere uygulanıyor. CDC bu ülkelere seyahat edilmemesini öneriyor.

 

 

Etiketler uçuş trkiye abd amerika havayolları
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