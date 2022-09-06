LPG'ye indirim, benzin ve motorine çifte zammın ardından bir zam daha!

Türkiye yeni güne yine zamla başlarken bugünden geçerli olmak üzere benzine 56, motorine ise 69 kuruş zam geldi. LPG'ye ise indirim geldi. Ancak zam haberleri bitmedi. Motorine bir zam daha bekleniyor.

Brent petroldeki 90 - 100 dolar aralığındaki hareketli seyir sürerken hafta sonu indirim gelen benzin ve motorine bugünden geçerli olmak üzere zam geldi.

Hafta sonuna benzin 1,50 TL, motorin 2,42 kuruş indirimle girmişti. Ancak yeni hafta bu indirimleri unutturacak çifte zamla başladı. Ancak Sektör kaynaklarının aktardığına göre 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Bugün (6 Eylül Salı) itibariyle geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam, LPG'de ise 40 kuruş indirim geldi.

Haftasonu gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye, İzmir'de 24,56 TL'ye gerilemişti. Bugünkü zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükseldi.

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da Avrupa yakasında 11.07, Anadolu yakasında 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,93 TL'ye, Ankara'da 26,04 TL'ye, İzmir'de 26,07 TL'ye yükselecek.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayilerin kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

YENİ BİR ZAM

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayilerin kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

AĞUSTOSTA BENZİN FİYATI DÜŞTÜ, MOTORİN ZAMLANDI

Ağustos genelinde benzine yüzde 9 civarında indirim gelirken, motorin fiyatı yüzde 9.7 zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında, 1 Ağustos'ta ortalama 24.47 lirayken bugün itibarıyla 26.84 lira oldu.

İLK 8 AYDA YÜZDE 100'Ü AŞTI

2022 genelinde ise ilk 8 ayda benzine yüzde 56, motorine ise yüzde 110,4 zam geldi.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Uluslararası piyasada brent petrolün varil fiyatı 95,02 dolar'dan işlem görüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ TARİFESİNE DE ZAM

İktidar, doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam yaparken elektrikte de mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 50 zam yaptı.

Yapılan elektrik zamlarının ardından elektrikli araç şarj ücretlerine de zam geldi.

Shiftdelete’nin aktardığına göre, elektrikli araç şarj istasyonlarındaki ücretler, elektrik fiyatı ile doğrudan orantılı ve değişiklikler kısa bir süre içerisinde yansıtılıyor.

AC ŞARJ TARİFELERİ

22 kVA’a kadar Tüm AC Soketler – 6.50 TL/KWh

DC ŞARJ TARİFELERİ

60 kW’a kadar Tüm DC Soketler – 7,70 TL/KWh

Diğer Tüm DC Soketler – 8.20 TL/KWh

ZES şarj ücretleri

AC Tip 2 soketler için 7,8 TL/kWh

DC Soket Tarifesi DC CCS – 9,8 TL/kWh DC CHAdeMO – 9,8 TL/kWh