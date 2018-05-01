Lüks araç bu hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde başıboş ata çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü hafif yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki 42 FH 311 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne başıboş bir at çıktı. Bu sırada sürücü manevra yapmasına rağmen ata çarptı.
Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası at telef olurken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA