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  3. 31 Aralık 2017 16:50

Lüks otomobilde şüpheli ölüm

Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'nde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Lüks otomobilde şüpheli ölüm
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Yapılan ilk muayenede şahsın vücudunda herhangi darp ya da kesi izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netleşecek. 

Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi’nde bulunan otoparkta, ismi belirlenemeyen 50-55 yaşlarında bir kişinin, aracın şoför koltuğunda kapısı açık bir şekilde hareketsiz görülmesinin ardından otopark çalışanları tarafından hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden 112 Acil servis ekipleri yaptıkları muayenede şahsın öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olay yerini kontrol altına alarak savcının gelmesini bekledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

trabzon , şüpheli ölüm
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