Maden ocağındaki yangın dinmiyor

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında yangın sürüyor. Yangının devam ettiği bölüm özel betonla kapatıldı.

Yangın noktası özel alaşımlı betonla kapatıldı, hava almaması için özel kimyasal köpük sıkıldı.

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki yangın sürüyor.

Zonguldak'tan gelen Türkiye Taş Kurumu'na bağlı uzman ekip özel ekipmanlarla yerin 300 metre altına indi.

Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış özel betonla kapatıldı. "Baraj sistemi" sayesinde alevlerin oksijenle bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor.

Beton bloğun üzeri sızdırmazlığı sağlamak için özel köpükle kaplanıyor.

Tahliye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak çerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

Soruşturma kapsamında maden ocağındaki delillerin toplanması da sürüyor.

Güvenlik sistemleri ve teknik cihazlar yerin metrelerce altından çıkarılarak incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından bilirkişi heyeti oluşturuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerininin de arasında olduğu 5 kişilik heyet patlamaya neyin yol açtığını araştıracak.

Faciadan sağ kurtulan madencilerin ve yöneticilerin de ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

Gaz sızıntısı iddiası ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorgulanıyor.