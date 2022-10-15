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Madende yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs verilecek

Madende yaşamını yitiren işçilerin çocuklarına burs verilecek

Türk Eğitim Derneği (TED) yaptığı yazılı açıklamada, Amasra’da yaşanan maden faciası sonrası babalarını kaybeden çocuklara eğitim bursu vereceklerini duyurdu.

TED'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, taşıdığımız misyon ve sosyal sorumluluk bilinci ile yardıma ihtiyacı olan evlatlarımıza hep sahip çıkmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında ‘Soma’nın evlatları artık hepimizin evladı’ demiş ve babalarını yitiren evlatlarımıza hâlen sürmekte olan burs desteğimizi vermeye başlamıştık. Amasra’da yaşanan maden faciası sonrasında da babalarını yitiren evlatlarımıza eğitim bursu vererek sahip çıkacağımızı, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun.”

DHA

Etiketler türk eğitim derneği ted amasra bartın maden faciası
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