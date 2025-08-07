Mağarada 12 evladımız şehit olmuştu! Soruşturma tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin mağarada şehit olmasına ilişkin olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürmekte olan operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine dair bilgi veren Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

"1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur"

Sınır emniyetini sağlamak için son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur. Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaşmıştır. Suriye harekât alanlarında devam eden ‘tünel imha' faaliyetleri kapsamında son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 528 kilometre olmuştur" dedi.

"İsrailli yöneticilerin 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın, çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır"

İsrail'in Filistin'de ve bölgede attığı adımların barış umutlarına zarar verdiğini belirten Aktürk, "İsrail, Gazze halkı üzerinde açlık silahıyla soykırım uygulamaya devam etmekte, ateşkes müzakerelerini sündürmek suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı ve yurtlarını terk etmeye zorlamayı hedeflemektedir. İsrail yönetimi ayrıca Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar da atmaktadır. İsrailli yöneticilerin 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın tarzındaki kışkırtıcı eylemleri ve son dönemlerdeki ilhak çağrıları iki devletli çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de ve bölgede sergilediği barış karşıtı tutumu karşısında derhâl ateşkes sağlanarak, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış tesis edilmelidir" diye konuştu.

"6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği, olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı mağaraya usulüne uygun olarak girildiği anlaşılmıştır"

Öte yandan, 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesi 852 rakımlı tepedeki mağarada icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olaya ilişkin yapılan idari tahkikatta; Pençe serisi harekâtların başladığı 2019 yılından olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765'inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dâhil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır" denildi.

"Tahkikat sonuç raporu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir"

Olayın ardından yapılan kurtarma faaliyetlerine dair de bilgi verilen açıklamada, "Birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhâl müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir. Özellikle son 10 yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İHA