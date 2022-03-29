Mahkemeden Sedat Peker için kritik karar

Mahkemeden Türkiye'nin iadesi için geçici tutuklanmasını istediği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak karar...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan,"Erdoğan’ın sürpriz iftar buluşması" başlıklı yazısının "Kritik Peker kararı" bölümünde, Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken gelişmelere yer verdi.

Pehlivan yazısında, Erkam Yıldırım'ın Sedat Peker’e açtığı davaya dikkat çekti. Pehlivan köşesinde, davanın ilk celsesinde Peker’in avukatı Ersan Barkın'ın mahkemeden araştırılmasını talep ettiği konuları aktardı.



Bugünkü köşesinde, "Siyasi baskı altında ezilen Türk yargı sisteminin mevcut pratiğinde, Peker’in avukatının bu taleplerinin anında reddine karar verilmesi şaşırtmazdı. Ancak olmadı. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Sedat Peker’in ifadesini aldıktan sonra o talepleri değerlendirmeyi tercih etti. Yani asıl konuyu kapatmadı, beklemeye karar verdi" diye yazdı.



İşte Pehlivan'ın yazısından o ayrıntılar:

Dördüncü maddeye gözüm takıldı. Şöyle yazıyordu:

“Sanık müdafiinin bu celse beyan ettiği taleplerinin sanığın savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi.”

Sanık: Sedat Peker.

Müdafi: Ersan Barkın.

Önce hatırlatma…

Peker, çektiği videolardan birinde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a dair de suçlamalarda bulundu. İddia o ki Erkam Yıldırım, yeni uyuşturucu güzergâhı için Venezüella’ya gitti. İddia o ki sevkıyat için Karakas Limanı’nda özel bir bölüm kiralanmasına dair görüşmeler yapıldı.

Hemen ardından…

Erkam Yıldırım’ın Aralık 2020’de Türkiye-Venezüella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile birlikte Venezüella’da olduğunu gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

Baba Binali Yıldırım ne demişti bu konu üzerine? Şunu:

“Oğlum Venezüella’ya gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu.”

Şimdi…

Biliyorsunuz, Erkam Yıldırım Sedat Peker’e “hakaret” ve “iftira” davası açtı. İşte o davanın ilk celsesinde Peker’in avukatı Ersan Barkın şu konuların araştırılmasını mahkemeden talep etti:



“Erkam Yıldırım TBMM’nin Venezüella’ya yaptığı ziyarete katıldı mı, katılmadı mı? Katılmış ise hangi sıfatla katıldığı Meclis’ten sorulmalıdır. Yıldırım Venezüella’dayken serbest liman bölgesini ziyaret etti mi? Ziyaret etmişse bu alanda herhangi bir Türk tarafından kiralama yapıldı mı?”

Siyasi baskı altında ezilen Türk yargı sisteminin mevcut pratiğinde, Peker’in avukatının bu taleplerinin anında reddine karar verilmesi şaşırtmazdı. "

Ancak olmadı. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Sedat Peker’in ifadesini aldıktan sonra o talepleri değerlendirmeyi tercih etti. Yani asıl konuyu kapatmadı, beklemeye karar verdi.

Kim ne derse desin, yarın iktidar değişirse bu soruların mahkemeye gelecek olası yanıtları da doğuracağı sonuçlar da değişecektir."

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...