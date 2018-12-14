Makinist sesi duyunca durdurdu !

Çankırı'da yük treninin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ölen kişinin yabancı uyruklu Fazıl Muhammed olduğu tespit edildi.

Kayseri'den Karabük istikametine seyir halinde olan 23223 sefer sayılı yük treninin makinisti Eldivan Kavşağı istikametinde ses duyması sonucu treni durdurdu. Trenin altında bir şahsın olduğunu gören makinist, 112 ekiplerine haber verdi. Haber üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede trenin altında bir kişinin can verdiği belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin yabancı uyruklu Fazıl Muhammed olduğu tespit edildi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Şahsın cesedi savcının inlemesinin ardından morga kaldırıldı.