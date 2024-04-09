Malatya'da deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), saat 14.13'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.