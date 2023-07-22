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Malatya'da sabaha karşı deprem

Malatya'da sabaha karşı deprem
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AFAD'dan alınan verilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 05.43 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.12 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

 

Etiketler malatya deprem afad
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