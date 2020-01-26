Manisa ve Malatya beşik gibi sallanıyor !

Manisa Akhisar'da bu sabah saat 08:31'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Dün gece saat 20.49 sıralarında da meydana gelen deprem merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğündeydi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 4.0'lık bir deprem daha meydana geldi.



Manisa Akhisar'da bu sabah saat 08:31 sıralarında Manisa Akhisar'da bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak belirlenirken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Gece saatler 01.11'i gösterirken Akhisar 4.0 büyüklüğünde, 2.3 km derinliğinde bir deprem daha yaşadı.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM !

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: