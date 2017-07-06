Hainlerden alçak tehdit ! Zorla...
Hainlerden alçak tehdit ! Zorla...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
ABD hakkında bomba askeri üs iddiası !
ABD hakkında bomba askeri üs iddiası !
Saadet Partisi'nden ''miting'' açıklaması
Saadet Partisi'nden ''miting'' açıklaması
FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı
FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı
Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri
Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2017 20:33

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem
A+ A-

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca kent merkezli 4 hafif sarsıntı daha oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.33'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Ayrıca kent merkezli saat 10.41'de 1.8, saat 10.52'de 2.1, saat 11.22'de 1.8, saat 11.38'de 1.9 olmak üzere 4 hafif sarsıntı daha oldu.

DHA

deprem , manisa , kent , hafif sarsıntı