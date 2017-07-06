Manisa'da korkutan deprem

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca kent merkezli 4 hafif sarsıntı daha oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.33'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Ayrıca kent merkezli saat 10.41'de 1.8, saat 10.52'de 2.1, saat 11.22'de 1.8, saat 11.38'de 1.9 olmak üzere 4 hafif sarsıntı daha oldu.