Hayrettin Karaman'dan kötü haber
Hayrettin Karaman'dan kötü haber
Manisa'daki deprem güvenlik kamerasında
Manisa'daki deprem güvenlik kamerasında
Siber saldırı havalimanını birbirine kattı !
Siber saldırı havalimanını birbirine kattı !
TSK yerle bir etti: 13 terörist öldürüldü
TSK yerle bir etti: 13 terörist öldürüldü
Merkez Bankası'ndan çok kritik 2 adım...
Merkez Bankası'ndan çok kritik 2 adım...
Reina tazminatının miktarı belli oldu ! Kişi başı...
Reina tazminatının miktarı belli oldu ! Kişi başı...
''A Takımı'' görev başında ! İlk kez toplanacak
''A Takımı'' görev başında ! İlk kez toplanacak
Başakşehir şampiyonluk yarışını bırakmıyor !
Başakşehir şampiyonluk yarışını bırakmıyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Mayıs 2017 11:28

Manisa'daki deprem güvenlik kamerasında

Manisa ve çevre iller, dün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanırken, deprem anı bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

A+ A-

Manisa ve çevre iller, dün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı, Manisa'da dün akşam saat 18.53'ten bu saban 7.23'e kadar büyüklükleri 2.5 ile 5.1 arasında değişen 120 deprem meydana geldi. Deprem anı, Manisa'da bir işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte raftaki ürünler yere düşerken, büfede bulunan iki kişi hızla dükkandan dışarı çıkıyor. Deprem bittiği anda ise içlerinden biri dükkana tekrar girip anahtarını alıyor ve büfeyi tekrar terk ediyor.

Manisa'da depremManisa'da deprem

 

İHA

güvenlik , deprem , kamera , anı , manisa