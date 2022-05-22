Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu: MasterChef Sefa Okyay Kılıç...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MasterChef programında yarışan Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu.

MasterChef programında yarışan isimler zaman zaman yaptıkları hareketlerle ve attıkları adımlarla gündeme geliyor. Son olarak yer alan Sefa Okyay Kılıç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan MasterChef programında yarışan eski yarışmacı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

"BU ANLAMLI HİZMETİN PARÇASI OLDU"

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu" dedi.