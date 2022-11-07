Mantar kabusu büyüyor: 3 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ordu ve Samsun'da ise 7 kişi mantardan zehirlendi.

Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yusuf Y., eşi Emine Y. ve gelini Tuğba Y. ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören 3 kişi de kurtarılamadı.



ORDU VE SAMSUN'DA 7 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı. Samsun'da da Emel G.'nin (69) mantardan zehirlendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çatak Mahallesi'nde aynı aileden Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Efe Eymen (10), Fatma Y. (46) ile Elmas B. (59) ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişiden 5'i Samsun'a, 1 kişi ise Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

6 kişinin bilinçlerinin kapalı olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MANTAR ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARTTTI

Son günlerde mantardan zehirlenme vakaları artarken uzmanlar ölüme kadar götüren mantar zehirlenmesi hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, doğada yetişen mantarların tüketilmesi durumunda ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini belirterek şunları söyledi:



"Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarları, ‘Ben bunları biliyorum’ diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli. Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantardan yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Her mantarın farklı zehirlenme belirtileri var. Bunun dışında bulantı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri gösteriyorsak mutlaka Ulusal Zehir Danışma hattı ya da 112’yi aramamız gerekiyor. Doğada yetişen doğal mantarlar yağmur yağmasıyla birlikte sonbahar ya da bahar aylarında çıkmaya başlıyor. Bunların içinde değişik toksin maddeler yer alıyor. Bu toksin maddeler neticesinde karaciğer hasarları ya da ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor. Mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor."

ÖLÜMLERİN YÜZDE 95'İ KÖYGÖÇÜREN MANTARINDAN

Mikolog (mantar bilimi) Jilber Barutçiyan Türkiye'nin mantar zengini bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyanın bütün değerli mutfaklarında kullanılan mantarlar Türkiye'de bulunuyor. Bunun yanı sıra dünyanın en tehlikeli mantarları da ülkemizde bolca bulunuyor. Çıplak gözle görebildiğimiz minimum 30 bin tür mantar var. Bunlar arasında 200'ü zehirli. Yenilen mantar nedeniyle oluşan en ufak sindirim sorununu bile zehirlenme olarak kabul ediyoruz. Ölümcül olması gerekmiyor. 15 ila 20 mantar türü ise öldürücü etkiye sahip. 200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor. Pis kokanlar var, pişirirken eriyenler var" dedi.

"50 GRAM BİR YETİŞKİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN YETERLİ"

Barutçiyan insanların İstanbul'un Batı Karadeniz bölgesinde 30 bin mantar türü ile karşılaşılabileceğini ifade ederek, "Duyduğumuz ölümlerin yüzde 95'i 'Köygöçüren' adı verilen mantardır. 50 gramının bile yetişkin bir insanı öldürmesi mümkün. Bu mantarlar çok sinsi. Yedikten sonra saatler içerisinde belirti bile vermezler. En az 12 saat ama, genelde 24 ve 48 saat arasında ilk zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. O saatten sonra mideniz yıkansa da bir şey fark etmez. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan ölüm kaçınılmazdır. İlk belirtileri kanlı ishaldir. Sonra karaciğerinizi parçalar ve böbrekleriniz yok eder" dedi.

"ÖLÜM SEBEBİ KÖYGÖÇÜREN MANTARINDAN OLABİLİR"

Miokolog Jilber Barutçiyan, Sarıyer'deki mantar zehirlenmesinin 'Köygeçiren' adı verilen mantardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Mantarları tanımıyorlarsa kesinlikle toplamamalılar. Bu kişinin ölüm nedeni yüzde 95 ihtimalle, çok bol miktarda bulunan Köygöçüren mantarı olabilir. İştah açıcı görüntüsü olan bir mantardır. Zehirli ve yenebilen mantarları ayırmak için, hiçbir kısa yol yok. Çevreden duyacağınız bütün bilgiler yanlış. Hayvanlar yerse bizde yeriz mantığı tamamen yanlış. Bazı hayvanlar dünyanın en ölümcül mantarını yiyebilirler ama, insan için bu ölümcül olabilir. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlayıp, güncel bir kaynaktan yenilebilirliğini kontrol etmeliyiz. Mantarın üremesi için ısı ve neme ihtiyacı var. Yağmur yağması lazım belirli bir sıcaklık gerekiyor. Bu ortamlarda özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında oluşuyor. Onun için sonbahar aylarında bu zehirlenme vakaları artıyor" diye konuştu.