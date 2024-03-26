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Mardin'de çöken yola araçlar düştü

Mardin'de çöken yola araçlar düştü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle yol çöktü, 2 araç metruk bir evin içine düştü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.
Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Etiketler Mardin yol çökme
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