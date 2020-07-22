Mardin'de hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Niğde'de toprağa verildi

Erçoğul için ilçe mezarlığı yanındaki alanda cenaze töreni düzenlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı törene, Erçoğul’un ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Erçoğul'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber3.com'a Google'da abone olun