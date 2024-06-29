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Mark Zuckerberg'den yapay zeka şirketlerine eleştiri

Mark Zuckerberg'den yapay zeka şirketlerine eleştiri
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg katıldığı bir programda yapay zeka gelişimine diğer şirketlerin bakışını eleştirdi.

Yapay zeka yarışında bazı şirketler öne çıkarken, bu şirketlerin çalışmaları da yakından takip ediliyor. Yakın zaman önce katıldığı bir röportajda konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka şirketlerini eleştirdi. Tek ve çok güçlü bir yapay zeka üretmenin ötesinde, her ihtiyaca yönelik yapay zeka araçlarının olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu tarz bir amaca sahip olan yapay zeka şirketlerinin 'Tanrı yaratmak' kaygısıyla hareket ettiklerini söyledi.

'YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ TANRI YARATMAK İSTİYOR'

Kallaway YouTube kanalına konuk olan Zuckerberg, yapay zeka dışında yeni geliştirilen teknolojiler hakkında da konuştu. 

"Teknoloji sektöründeki insanların tek gerçek yapay zekayı inşa etmekten bahsetmesini oldukça rahatsız edici buluyorum. Neredeyse Tanrı'yı veya benzeri bir şeyi yarattıklarını düşünüyorlar. Biz bunu yapmıyoruz, bunun böyle işlediğini düşünmüyorum."
Yapay zekanın tekelci bir yaklaşımla değil, açık kaynaklı olması gerektiğini savunan Zuckerberg, tek bir yapay zekanın her şeyi çözmeyeceğini düşünüyor:

"Gerçekçi olmak gerekirse, işlerin böyle yürümediğini düşünüyorum. İnsanların telefonlarında kullandığı tek bir uygulama yok. Tüm içeriklerini istedikleri tek bir yaratıcı yok, tüm içeriklerini istedikleri tek bir uygulama yok. Her şeylerini satın almak isteyeceği tek bir işletme yok."
CEO aynı zamanda Meta'nın yapay zeka avatarları ve akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka araçları ve teknolojileri geliştirmeye odaklandığını aktardı. Bir diğer yandan Apple'ın yapay zekası için görüştüğü Meta'yla işlerin pek de yolunda gitmediği bu röportajdan çıkarılan bir diğer sonuç oluyor.

Etiketler mark zuckerberg yapay zeka eleştiri
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