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Marmaris açıklarında korkutan deprem

Marmaris açıklarında korkutan deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 19.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin 17.40 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Etiketler deprem marmaris
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