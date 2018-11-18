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  3. 18 Kasım 2018 17:20

Marmaris'i sağanak vurdu, 7 tekne battı !

Marmaris'te etkili olan yağış nedeniyle 7 tekne battı, sel suları nedeniyle denizin rengi değişti.

Marmaris'i sağanak vurdu, 7 tekne battı !
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Marmaris'te, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su alan 7 tekne, bağlı bulundukları yerde battı. Yüksek kesimden gelen sel suları ve derelerin taşıdığı toprak nedeniyle de deniz kahverengiye büründü.

Marmaris'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün öğleye kadar aralıklarla yağan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tepe Mahallesi Azmak Deresi'nde, Atatürk Caddesi Halk Plajı sahilinde, Kordon Caddesi Yat Limanı girişinde ve Turban Mevkisi'nde, uzunlukları 4 ile 11 metre arasında değişen ahşap ve fiber toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde su alarak battı. Tekneler sahipleri tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.



YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI TRAFİĞİ AKSATTI
Marmaris- Muğla Karayolu'nun 5'inci, Marmaris-Turunç Karayolu 3'üncü kilometresindeki televizyon-radyo uydularının bulunduğu Vericiler Tepesi'nden yola düşen kaya parçaları da trafiğin aksamasına neden oldu.
Yağmur nedeniyle yüksek tepelerden sel sularıyla taşınan toprak derelerle denize ulaştı ve denizin rengi kahverengiye döndü.



Can, mal kaybı ve su taşkınlarının yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik yaptı. Düşen küçük kaya parçaları temizlenerek karayolları kısa sürede trafiğe açıldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saat içinde Marmaris şehir merkezine metrekareye 175,9 kilogram yağmur düştüğünü belirtip, "Aralıklarla sağanak gece de devam edecek" dedi.



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DHA

marmaris , tekne
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