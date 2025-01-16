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Marmaris'te heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Marmaris'te heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Aktaş mevkiinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan topraklar karayoluna yuvarlandı. Heyelan sırasında yolda kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, heyelanın nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, toprak kaymasının devam ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı.

İHA

Etiketler Marmaris heyelan karayolu
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