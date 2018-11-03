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  3. 03 Kasım 2018 11:21

Mazgal kapağını açıp balık tuttular

Amatör balıkçılar, mazgal kapağını açarak balık tuttular.

Mazgal kapağını açıp balık tuttular
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Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor.

Çeşme'de akıllara durgunluk veren olay, görenleri şaşkına çeviriyor. Dere yatağını Çeşme Marina'ya bağlayan kanalın mazgal kapağını açan amatör balıkçıların balık avlaması, Çeşme'nin en işlek kavşaklarından birisi olan Marina Kavşağı'ndan geçenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Yağmur kanalının mazgal kapağını yerinden çıkaran amatör balıkçılar, attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor. Ucuna ekmek parçası taktıkları oltalarını kanala atan amatör balıkçıların bekleyişi uzun sürmezken, avladıkları kefal balıkları kısa zamanda kovalarını dolduruyor.

Amatör balıkçıların deniz yerine, işlek bir kavşaktaki yağmur kanalında balık avlamaları ise yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden oluyor.

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