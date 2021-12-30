  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB alan değişikliği takvimini paylaştı: 2022 yılı alan değişikliği ne zaman yapılacak?

MEB alan değişikliği takvimini paylaştı: 2022 yılı alan değişikliği ne zaman yapılacak?

MEB alan değişikliği takvimini paylaştı: 2022 yılı alan değişikliği ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında yapılacak alan değişikliği için takvimi duyurdu. alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 1 Mart'ta olacak. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.

Etiketler meb alan alan değişikliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bilim insanlarından ''yeni yıl'' müjdesi: Koronavirüs salgınının sonu göründü
Bir kadın cinayeti daha! Otel odasında vahşice katledildi!
Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat!
Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'in dekolteleri sorulunca...
Kuzey Kore lideri resmen eridi: ''Halkım için yemiyorum''
AK Parti'yi karıştıracak iddia: ''Soylu Erdoğan'ı sabote etti''
Yılbaşında planınız varsa bir daha düşünün! Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
İşte yılın son seçim anketi: Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı?
Gazeteci Sevilay Yılman'dan Bakan Soylu için olay ifade
Benzin ve motorine okkalı yeni yıl zammı geliyor