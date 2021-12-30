MEB alan değişikliği takvimini paylaştı: 2022 yılı alan değişikliği ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında yapılacak alan değişikliği için takvimi duyurdu. alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 1 Mart'ta olacak. İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.
Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol