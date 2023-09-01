MEB'den deprem bölgesindeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medyadan, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin mazerete bağlı tayin hakkı olduğunu ve bu haktan kimlerin faydalanabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medyadan, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin mazerete bağlı tayin hakkı olduğunu ve bu haktan kimlerin faydalanabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Depremden Ağır Etkilenen İllerdeki Öğretmenlere Mazerete Bağlı Tayin Hakkı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini dolduranlar, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek."