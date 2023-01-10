MEB'den ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni karar
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol