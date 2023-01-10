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MEB'den ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni karar

MEB'den ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni karar
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.

 

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı cumhurbaşkanlığı karar resmi gazete
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