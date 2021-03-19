MEB'den skandal tanıtım: Cinsel istismar ile karşılaşılabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “2023 Eğitim Vizyonu” belgesi çerçevesinde bölge illerindeki ilkokullarda okutulmak üzere hazırlanan kitapta, Diyarbakır için skandal ifadelere yer verdi.

MEB’e bağlı birimlerce ”Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına ağırlık verilecektir” maddesi kapsamında hazırlanan ‘Şehrimiz Diyarbakır’ adlı seçmeli ders eğitim kitabı hazırlandı.

MEB tarafından onaylanmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu kitabın okullarda okutulması için kaymakamlara yazı gönderdi.

‘AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE ŞİVE BAĞI’

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 214 sayfalık tanıtım kitabında, “Diyarbakır Ağzı ve Özellikleri” adlı konu başlığında, kentte konuşulan dilin Azerbaycan Bakü Türkçesine benzer olduğu ifade edilirken Kürtçeden bahsedilmedi. Kenttin Azerbaycan Türkçesiyle olan ortak şive bağını sürdürdüğü kaydedildi.

Nevruz bayramının, yumurta tokuşturma ve yemek dağıtma gibi etkinliklerle kutlandığı ifade edildi.

ŞEHRİN RİSKLERİ: CİNSEL İSTİSMAR

Kitapta “Şehrin Riskleri” adlı bölümde, cinsel istismarın vakalarının karşılaşılabilecek riskler arasında olduğu uyarısı yapıldı. Kitapta, “Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir.

Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır” ifadeleri kullanıldı.

Gazete Duvar