MEB'den YKS ve LGS kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavında 2. dönem konularının sorulmayacağını açıkladı.

Bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YKS’ye girecekler de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak.

2023 LGS de 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Malatya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Yaşanan büyük felakette devletin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşla el birliği halinde hızlı bir şekilde toparlanma sağlamaya çalıştığını belirten Bakan Özer, Bakanlık olarak tüm çocukları güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerin söyledi. 20 Şubat’a kadar tüm Türkiye’de eğitim öğretime ara verildiğini kaydeden Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen, ara verme sebebinin tüm öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak için seferberlik halinde olması olduğunu dile getirdi. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada hem organizasyonlarda hem çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm Milli Eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer bu lojistik destekleriyle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz."

10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS’ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle açıkladı:

"LGS'de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8’inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."

OKULLARIN AÇILMASI 20 ŞUBAT'A ERTELENMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı açıklamayla okulların açılış tarihinin ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Özer, okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini belirtmişti.

Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." demişti.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),üniversitelerin bahar dönemine ilişkin önemli bir karar almış, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışını askıya aldığını duyurmuştu.