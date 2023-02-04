Meclis lokantasının fiyatlarını gören gözlerine inanamadı

Türkiye'de vatandaş geçim sıkıntısı ile ay sonunu getiremiyorken, TBMM lokantasından gelen son adisyon yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, fiyatların oldukça ucuz olması dikkat çekti.



FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Öğle yemeği için gelen hesapta pirinç pilavının 5, mevsim salatanın 5, çökertmenin 28, pilavlı kuzu kavurmanın 30, şekerparenin 10, karışık meyve tabağının 5 lira olması dikkat çekti.

Akşam yemeği için gelen hesapta ise karışık turşunun 5, ızgara tavuklu salatanın 13, terbiyeli köftenin 25, tavuk şişin 27, supanglenin 10 lira olduğu görüldü.



Meclis lokantasının dışarıdaki fiyatlara göre oldukça ucuz olması vatandaşların tepkisini çekti. Aradaki uçuruma isyan eden sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi.