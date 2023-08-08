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Meclis, olağanüstü toplanmıştı: Akbelen için genel görüşme açılması talebi reddedildi

Meclis, olağanüstü toplanmıştı: Akbelen için genel görüşme açılması talebi reddedildi
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TBMM, CHP'nin, Muğla'daki Akbelen mevkiindeki maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için olağanüstü toplanmıştı. Meclis'ten red kararı çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı.

Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de genel görüşme açılması talebi oylama sonucu reddedildi.

 

Etiketler tbmm akbelen meclis toplantı olağanüstü toplantı
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