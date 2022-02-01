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Meclis önünde yapılan eyleme polis müdahalesi

Meclis önünde yapılan eyleme polis müdahalesi

Meclis önünde 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifinin geri çekilmesi için basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş üyesi yaklaşık 50 kişilik gruba müdahale edildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde olması bekleniyor.

Düzenlemeye tepki gösteren Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyesi yaklaşık 50 kişi, basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

 Ancak polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.

Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı.

Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Etiketler meclis eylem
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