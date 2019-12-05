Meclis'te 8 milyon liraya 8. lokanta açılıyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, TBMM'de hali hazırda 7 lokanta var. Lokantalar milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veriyor. Şimdi de sekizinci lokanta açılması için hazırlıklar yapılıyor.

Milletvekillerine hizmet verecek olan bahçe lokanta binası için 11 milyon lira yaklaşık maliyet belirlendi ve 8 milyon 670 bin liraya anlaşma sağlandı. Yeni lokanta 550 kişilik olacak.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Tabur lokantası vardı yıkıldı. Yık yeniden yap. Meclis, kendi işleri için daha planlı olmalı” dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise “Milletvekillerinden gelen talep üzerine daha önce bahçe lokantasının bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılıyor” diye konuştu.





