Meclis'te güldüren anlar... AK Partili vekil konuştu, TBMM'den kahkahalar yükseldi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM Genel Kurulu'nda, Başkanlık Sistemi sayesinde hızlı karar alıp uygulayabildiklerini anlatmaya çalışırken doğal gazın başkanlık sistemi döneminde keşfedildiğini söyleyince TBMM'den kahkahalar yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Başkanlık Sistemi sayesinde hızlı karar alıp uygulayabildiklerini öne sürdü.

Özkan, tezi için bir dizi örnek sıralarken, "Milyonlarca yılda oluşmuş doğal gazın yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine" sunulduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan CHP grup başkanvekili Engin Özkoç, Özkan'ın konuşması için, "TBMM Genel Kurulu'nda iktidar, ‘Doğal gazı biz keşfettik’ dedi. Nasıl doğal gazı keşfettiler, bilim dünyası bunu merak edebilir. Açıklarlarsa çok seviniriz" dedi.

Konuşmasında sehven bir hata yaptığını ve sadece bu hataya dikkat edildiğini belirten AK Parti’li Özkan, "Biraz önce verdiğiniz söz çerçevesinde hem küresel, hem de ulusal hedeflerimiz ve başarılarımızı paylaştım. Sayın Grup Başkanvekili, tüm anlattıklarımın içerisinde sadece bir tane sehven, hataen söylenmiş kelimeden bahsetti. Evet, tek hatam; oradaki ‘bulduğumuz doğal gaz’ yerine ‘keşfettiğimiz doğal gaz’ kelimesidir. Bu hatanın da düzeltilmesini ifade ediyor, Genel Kurul’a teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA