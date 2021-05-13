Mehmet Ağar özür diledi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar açıklamalarda bulundu. Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü TV’de açıklamalarda bulundu.

Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyen Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi.

Ağar, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili avukatının gerekli girişimleri yapacağını söyledi. Ağar devamında, oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili gazeteci Yeldana Kaharman'ın ölümünden sorumlu olduğu iddiası üzerine, "İddialar yasadışı kişilerden" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamalarının ardından konuşmuştu.

Peker tarafından, FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçlanan Ağar, Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bodrum'a hiç gitmedim" diyen Ağar, “Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır demişti.

Bakan Soylu ise bugün yaptığı açıklamada Ağar’a, "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil” diye yanıt vermişti.